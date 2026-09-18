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Татарстанда сайлауда катнашучылар саны 23,5 процент тәшкил итә

Татарстанда Мәскәү вакыты белән 15.00 сәгатькә булган мәгълүматларга караганда, Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда катнашучылар саны 23,5 процент тәшкил итә.

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