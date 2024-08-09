РИА «Новости»: В Токио ультраправые вышли на протест к посольству России

Ультраправые организации устроили акцию протеста возле российского посольства в Токио. Мероприятие приурочили к годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года, сообщил корреспондент РИА «Новости».
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