Новогодний стол как у BTS! Делаем любимые десерты айдолов

Привет всем любителям сладкого! Есть ли здесь те, кто хотел бы устроить Новый год как у ребят из “BTS“? Однозначно! В таком случае было бы здорово поставить на стол десерт по рекомендации одного из мемберов.
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