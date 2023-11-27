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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Алексей Павлов
    Они не отравили свои отношения, поэтому легко сошлись, А ошибки молодости из далека выглядят несерьёзно.Бывший муж
  • Сергей Гаврилов
    Поддерживаю полностью от А до Я.России незачем от...
  • Элеонора Коган
    Да старая любовь не ржавеет.Может всё у них и наладится.Бывший муж

Бывший муж

Бывший муж

- Анюта! - воскликнул сзади до боли знакомый мужской голос. Анна вздрогнула, втянула голову в плечи, и, боясь оборачиваться, поспешила по тротуару дальше.

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Комментарии
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Галина Баранова
От судьбы не уйдешь...
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14 час.
Элеонора Коган
Да старая любовь не ржавеет.Может всё у них и наладится.
Ответить
10 час.
Алексей Павлов
Они не отравили свои отношения, поэтому легко сошлись, А ошибки молодости из далека выглядят несерьёзно.
Ответить
8 час.

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