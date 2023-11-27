- Анюта! - воскликнул сзади до боли знакомый мужской голос. Анна вздрогнула, втянула голову в плечи, и, боясь оборачиваться, поспешила по тротуару дальше.
Бывший муж
Комментарии
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Галина Баранова
От судьбы не уйдешь...
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14 час.
Элеонора Коган
Да старая любовь не ржавеет.Может всё у них и наладится.
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10 час.
Алексей Павлов
Они не отравили свои отношения, поэтому легко сошлись, А ошибки молодости из далека выглядят несерьёзно.
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8 час.
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