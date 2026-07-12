МИД Пакистана подтвердил роль в поддержании стабильности в регионе

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о готовности Исламабада содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении пакистанского МИД.
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