Масляная маска для стоп: позвольте отдых ногам, уменьшаем шелушения стоп и выраженность трещин на них

Напряженные стопы — это действительно проблема, так как мы начинаем больше двигаться, ходим в закрытой обуви и не всегда она может быть удобной, плюс на состояние стоп всегда влияет высота платформы: слишком высокий каблук или слишком плоская платформа — имеет свои минусы и стопы устают.