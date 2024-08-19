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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Масляная маска для стоп: позвольте отдых ногам, уменьшаем шелушения стоп и выраженность трещин на них

Напряженные стопы  — это действительно проблема, так как мы начинаем больше двигаться, ходим в закрытой обуви и не всегда она может быть удобной, плюс на состояние стоп всегда влияет высота платформы: слишком высокий каблук или слишком плоская платформа — имеет свои минусы и стопы устают.

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