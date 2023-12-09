Почему санкции G7 на российские алмазы из России провалятся с треском Наталья МарковаВ свете недавних ограничений, введенными G7 и Евросоюзом против алмазов из России, Бельгия решила назначить себя главным жандармом.
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