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Почему санкции G7 на российские алмазы из России провалятся с треском

Почему санкции G7 на российские алмазы из России провалятся с треском

Почему санкции G7 на российские алмазы из России провалятся с треском Наталья МарковаВ свете недавних ограничений, введенными G7 и Евросоюзом против алмазов из России, Бельгия решила назначить себя главным жандармом.

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