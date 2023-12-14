Если холодно посмотреть на результаты визита Зеленского в США, увидим следующее. После наших неудач под Харьковым, оставления Херсона и перехода к обороне осенью 2022, на Западе сложилось впечатление, что Россия дрогнула.
Александр Дугин: И кстати выборы Путина смотрятся в такой ситуации и в правду эффектно
Комментарии
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Meerflieger
Санёк, тебе на голову ничего не падало на службе? Однокашнику моему торпедой долбануло... Выжил... Но таким же альтернативно одарённым, как ты сейчас, стал... Все свои пункты можешь распечатать в сотне экземпляров, свернуть трубочкой и забить себе... Все твои пунктики - говно полное. И говно это - твоего разлюбезного "святого" Николашки, просравшего Россию. Охренительно он "берёг" "страну и подданных, чтобы передать их в наилучшем виде СВОИМ детям". Рассказывай эти сказочки соплякам в кадетских классах. Они поверят. Может быть. 😉
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2 час.
Александр Батт
Всеобщее хамство, жлобство и безответственность, охватившие наше общество снизу и до самого верха именно из-за демократии и советского периода под управлением коммунистов. В Царской России народ был порядочнее и добрее. Семьи были крепкими. Дети уважали старших. Старшие заботились о детях. Была нравственность и понятие чести.
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1 час.
Александр Батт
Сторонники коммунистов и советской власти, как правило, грубы и агрессивны. Это доказывает, что аргументов у них нет. И власть коммунистам доверять нельзя. В начале 1917 года в столице возникли некоторые стихийные волнения экономического характера, вызванные трудностями военного времени. Большевики-коммунисты к ним примазались. Государь Николай II, чтобы не проливать кровь подданных в канун приближающейся победы над Германией, и успокоить Петроград (в остальной России было все нормально), в марте ДОБРОВОЛЬНО отрекся от престола в пользу брата Михаила (а не вообще). Де-юре и де-факто сохранилась монархия.
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1 час.
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