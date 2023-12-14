Александр Дугин: И кстати выборы Путина смотрятся в такой ситуации и в правду эффектно

Meerflieger Санёк, тебе на голову ничего не падало на службе? Однокашнику моему торпедой долбануло... Выжил... Но таким же альтернативно одарённым, как ты сейчас, стал... Все свои пункты можешь распечатать в сотне экземпляров, свернуть трубочкой и забить себе... Все твои пунктики - говно полное. И говно это - твоего разлюбезного "святого" Николашки, просравшего Россию. Охренительно он "берёг" "страну и подданных, чтобы передать их в наилучшем виде СВОИМ детям". Рассказывай эти сказочки соплякам в кадетских классах. Они поверят. Может быть. 😉

Александр Батт Всеобщее хамство, жлобство и безответственность, охватившие наше общество снизу и до самого верха именно из-за демократии и советского периода под управлением коммунистов. В Царской России народ был порядочнее и добрее. Семьи были крепкими. Дети уважали старших. Старшие заботились о детях. Была нравственность и понятие чести.