Бизнес предлагают привлечь к исследованию космоса

В Госдуму внесли законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космической сфере. Документ, разработанный главой Комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Муратом Хапсироковым, опубликован в электронной базе палаты 19 марта.
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