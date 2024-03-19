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Парламентская газета

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Бизнес предлагают привлечь к исследованию космоса

Бизнес предлагают привлечь к исследованию космоса

В Госдуму внесли законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космической сфере. Документ, разработанный главой Комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Муратом Хапсироковым, опубликован в электронной базе палаты 19 марта.

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