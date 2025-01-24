Врио губернатора Курской области назначил нового советника из Самары

<p style="text-align:justify"><strong>В Правительстве региона появились новые кадры. Младший лейтенант внутренней службы и экс-депутат Думы городского округа Самара Олеся Дворцова стала советницей врио губернатора Александра Хинштейна.
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