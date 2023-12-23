ВМС Британии заявили об атаке беспилотника на судно

Недалеко от побережья города Веравал (Индия) беспилотник совершил удар по судну. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морском флоте (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
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