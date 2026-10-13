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Аргументы и Факты

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Мария Захарова прокомментировала задержание японского журналиста

Мария Захарова прокомментировала задержание японского журналиста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание японского журналиста Имаи Юки по подозрению в шпионаже добавит новую негативную ноту в отношения между Россией и Японией.

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