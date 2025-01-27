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Бабиков, Латыпов, Серохвостов, Логинов, Казакевич, Метеля, Сливко вошли в состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Роман Еремин, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Карим Халили.

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