Бабиков, Латыпов, Серохвостов, Логинов, Казакевич, Метеля, Сливко вошли в состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Роман Еремин, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Карим Халили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии