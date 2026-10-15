В Подмосковье задержана уборщица, которая, по версии следствия, открыла ключом сейф в квартире москвички и похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей; к моменту задержания почти всё похищенное она успела продать.
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