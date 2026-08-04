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Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32

Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32

Российская Дрифт СерияГлавным событием субботы на сибирском автодроме стала невероятная плотность результатов — победитель опередил ближайших соперников всего на полбалла, а лучшая попытка на 90+ баллов удалась 19 спортсменам из 26 заявленных.

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