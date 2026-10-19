34-летний режиссёр Александр Молочников обратился к подруге, 47-летнему продюсеру Софье Капковой, в день прощания с её 20-летним сыном Иваном, который на прошлой неделе совершил самоубийство.
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