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Замглавы Калтанского городского округа получил 7 лет строгого режима за взятку

Замглавы Калтанского городского округа получил 7 лет строгого режима за взятку

Заместитель главы Калтанского городского округа Кемеровской области по строительству Сергей Егоров был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере 300 тысяч рублей.

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