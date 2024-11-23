Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Переговоры с позиций силы. В чём сила, американец?

An-​Swer   Примем как данность – на Украине мы воюем с бандой под названием «коллективный Запад».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Русские не испугаются ядерного шантаж США и сообщат что в случае удара ядерным оружием по России взорвут &quot;Пасейдоны&quot; уже лежащие у берегов Северной Америки, раньше чем из шахт успеют взлететь проржавевшие &quot;Трайдены&quot;! Радиоактивные цунами с высотой волны в 500 метров быстро остудить пыл тех кто ещё захочет разговаривать с Россией &quot;с позиции силы&quot;, оставшиеся в живых американцы [может случится и такое] смогут увидеть свой могучий флот очень далеко от береговой линии и авианосцы, и АПЛ, и многочисленные корабли сопровождения. Если они этого хотят, то мы им это устроим. А на последок [в виде вишенки на торте] запустим одну ракету на Елустоун.
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