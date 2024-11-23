Переговоры с позиций силы. В чём сила, американец?

ИМ

Ильдус Мамлеев

Русские не испугаются ядерного шантаж США и сообщат что в случае удара ядерным оружием по России взорвут "Пасейдоны" уже лежащие у берегов Северной Америки, раньше чем из шахт успеют взлететь проржавевшие "Трайдены"! Радиоактивные цунами с высотой волны в 500 метров быстро остудить пыл тех кто ещё захочет разговаривать с Россией "с позиции силы", оставшиеся в живых американцы [может случится и такое] смогут увидеть свой могучий флот очень далеко от береговой линии и авианосцы, и АПЛ, и многочисленные корабли сопровождения. Если они этого хотят, то мы им это устроим. А на последок [в виде вишенки на торте] запустим одну ракету на Елустоун.