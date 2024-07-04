Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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Тихий омут грузинского района

Тихий омут грузинского района

Маршрут экскурсии: ст.метро "Белорусская" - Площадь Тверской заставы - 1-я Брестская улица - 2-я Брестская улица - улица Фучика - улица Красина - Тишин-ская площадь - Большая Грузинская улица - Георгиевский сквер - Зоологичес-кий переулок - Малая Грузинская улица - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Ириной Нехорошкиной -https://poulitcam.

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