Чем опасно перенашивание покрытия. Как остаться без ногтей: 5 причин, почему нельзя перенашивать гель-лак

В среднем те, кто делает маникюр гель-лаком, обновляют его раз в три-четыре недели. Иногда бывает так, что обстоятельства вынуждают перенашивать маникюр (вспомни времена карантина ), а иногда мы ленимся, откладываем «на потом», у нашего мастера свободное окошко только через две недели, а к другому идти не хочется… Конечно, ситуации всякие разные бывают, но гель-лак (гель, акригель, гелевые типсы и все такое) всегда можно снять самостоятельно, в домашних условиях, а не перенашивать его А чтобы у тебя была мотивация почаще обновлять маникюр, лови 5 причин, почему нельзя слишком долго носить одно покрытие ‍♀️ Поверь нам, дело не только в бытовом неудобстве от отросшего маникюра.