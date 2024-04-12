Советник Пушилина рассказал о воюющих в Часовом Яре бойцах "Азова"*

Боевики украинского нацбата "Азов"* принимают участие в боевых действиях в Часовом Яре ДНР, откуда их выбивают российские военные, заявил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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