«Путин ударил по столу. Еще ракетная атака и Украина погрузится во тьму»: «Тайная Канцелярия»

Телеграм-канал «Тайная Канцелярия» со ссылкой на источники в Кремле рассказала, что российские власти решили сделать еще одно предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому, об ответных шагах Москвы на ракетные удары по территории России.
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