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В Башкирии в 16 раз увеличилось количество ковидных осложнений у детей

В Башкирии в 16 раз увеличилось количество ковидных осложнений у детей

В Башкирии в первый месяц 2022 года возросло количество заболеваний пневмонией, вызванной COVID-19. Согласно данным Росздравнадзора, в январе болезнь была выявлена у 1 863 человек, что в три раза превышает показатели за январь прошлого года.

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