10,2 млн рублей в среднем стоит квартира в новостройке в Нижнем Новгороде

10,2 млн рублей составила средняя стоимость квартиры в новостройке в Нижнем Новгороде в июне. Это связано с тем, что почти треть новых строящихся домов преподносится как жилье бизнес- и элит-класса, сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимость».