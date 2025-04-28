Шанхайский автосалон 2025. Какие из представленных новинок привезут в Россию

﻿﻿. Какие именно — ответ мы нашли в материалах RosAvtoDealer.Ru. содержание Дунфэн М-Герой М817 Атуо М8 Chery Tiggo 9л Омода C5 Гибрид Exeed Exlantix ES Чанган CS75 Плюс Аватар 06 Дипал S07 Дипал S09 Дипал G318 Дипал E07 GAC S9 Haval Xiaolong Макс Заключение: Китайский автопром – новый лидер на российском рынке? Dongfeng Dongfeng готовится выйти на российский рынок: какие новинки будут представлены в первую очередь? На Шанхайском автосалоне 2025 года были раскрыты планы китайского автогиганта Dongfeng по расширению своего бизнеса в России.