Стало известно о возможной причастности прислуги к ограблению вдовы Градского

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся расследованием ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко пришли к выводу, что преступники работали по чьей-то наводке, так как знали о перемещении большой суммы денег.
Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся расследованием ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко пришли к выводу, что преступники работали по чьей-то наводке, так как знали о перемещении большой суммы денег.
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