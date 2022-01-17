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Стало известно о возможной причастности прислуги к ограблению вдовы Градского

Стало известно о возможной причастности прислуги к ограблению вдовы Градского

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся расследованием ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко пришли к выводу, что преступники работали по чьей-то наводке, так как знали о перемещении большой суммы денег.

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