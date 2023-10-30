13 знаменитостей, которые где-то нарыли машину времени

Вот вы говорите, машины времени не существует. Допустим. А как тогда объяснить появление рэпера Jay Z на одной из улиц Нью-Йорка в 1939 году? А что на фреске XV века делает выразительный профиль Сильвестра Сталлоне? Судя по всему, Шурику все-таки удался его опыт.