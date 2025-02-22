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Встречу со школьниками провели сотрудники ДУИС Карагандинской области

Встречу со школьниками провели сотрудники ДУИС Карагандинской области

Как выбрать профессию, которая будет не только престижной, но и по-настоящему значимой? Ответ на этот вопрос искали ученики школы имени Касыма Аманжолова Абайского района, когда 14 февраля встретились с сотрудниками учреждения № 35, сообщает Polisia.

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