Встречу со школьниками провели сотрудники ДУИС Карагандинской области

Как выбрать профессию, которая будет не только престижной, но и по-настоящему значимой? Ответ на этот вопрос искали ученики школы имени Касыма Аманжолова Абайского района, когда 14 февраля встретились с сотрудниками учреждения № 35, сообщает Polisia.