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229 человек погибли при оползнях в Эфиопии

229 человек погибли при оползнях в Эфиопии

Число погибших в результате двух оползней на юге Эфиопии возросло до 229 человек. Власти допускают, что жертв удара стихии намного больше, поскольку поиски выживших и пострадавших продолжаются уже второй день, сообщает Reuters.

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