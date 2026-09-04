Никита Шангин: «С точки зрения ценностей имеет смысл сосредоточиться на детях»

«Не согласиться с полученными результатами трудно и если не соглашаться, то скорее от внутренней убежденности, а не от оценки объективной реальности», — считает завкафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ – филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент Никита Шангин, оценивая соответствие приоритетов молодежи актуальным задачам общества и государства.
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