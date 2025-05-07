Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался об атаках дронов на Россию.Впервые за несколько дней атак беспилотников на Москву и другие регионы России, Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский высказал своё мнение по этому поводу в традиционном вечернем обращении.