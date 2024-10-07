Форум "Свободная Россия" решает, сколько синих полосок будет на новом флаге России

VG

Vasily Golov

Европейское богатство от российских энергоносителей.Потом Евросоюз добровольно прекратил импорт газа и нефти из России и тут же повысили цены на тепловую,электрическую энергию для промышленности и населения.Пошла вверх цена на бензин и дизель.Это сказалось на другой продукции.Спад или застой экономики налицо.Бежит автопром из Европы,бежит и химпром.Зелень в энергетике-дорогое удовольствие.Как доллар.Теперь Европе придется содержать население Украины,восстановить экономику.Или ее не будет,как государства. США сосредоточила свои инвестресурсы на азиатском направлении. Китай,Ближний Восток. Европе скоро предложат и оплачивать зонтик безопасности от США.Базы США требуют денег.Безопасность требует Европа от баз США.Платите господа хорошие за свою безопасность.Можно начать разговор о безопасности с Россией,в обмен на ее безопасность от НАТО.