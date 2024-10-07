Вот они, наши красавцы - надёжа и цвет "русской интеллигенции"! Самопровозглашённой, заметьте, интеллигенции, так называемой СРИ.
Форум "Свободная Россия" решает, сколько синих полосок будет на новом флаге России
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Европейское богатство от российских энергоносителей.Потом Евросоюз добровольно прекратил импорт газа и нефти из России и тут же повысили цены на тепловую,электрическую энергию для промышленности и населения.Пошла вверх цена на бензин и дизель.Это сказалось на другой продукции.Спад или застой экономики налицо.Бежит автопром из Европы,бежит и химпром.Зелень в энергетике-дорогое удовольствие.Как доллар.Теперь Европе придется содержать население Украины,восстановить экономику.Или ее не будет,как государства. США сосредоточила свои инвестресурсы на азиатском направлении. Китай,Ближний Восток. Европе скоро предложат и оплачивать зонтик безопасности от США.Базы США требуют денег.Безопасность требует Европа от баз США.Платите господа хорошие за свою безопасность.Можно начать разговор о безопасности с Россией,в обмен на ее безопасность от НАТО.
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7 час.
Живых Анатолий
Дебилы, бля....
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2 час.
Надежда
И какое отношение все эти неприятные... рожи имеют к России, кто этих самозванцев избирал "правительством в изгнании"!? Точно не МЫ! Народ России с удовольствием судил всех этих иуд и отправил бы их скопом на "курсы швеи-мотористки" для обеспечения варежками воинов СВО!)
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2 час.
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