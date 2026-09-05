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Антифашист

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В Общественной палате призвали не увольнять учителей за фото в купальниках

В Общественной палате призвали не увольнять учителей за фото в купальниках

Глава комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова высказалась о резонансных случаях, когда педагоги оказываются под угрозой увольнения из-за своих фотографий в купальниках, опубликованных в социальных сетях.

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