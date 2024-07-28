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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухаммад победил Эдвардса и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

В ночь на 28 июля в Манчестере прошел UFC 304. Турнир возглавил титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

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