Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ В ходе совещания обсудили причины роста и механизм получения субсидий Прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги.
Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ В ходе совещания обсудили причины роста и механизм получения субсидий Прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги.
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