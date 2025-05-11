На Сахалине арестован мужчина, переехавший насмерть человека на автомобиле

Резонансное дело об убийстве на Сахалине получило продолжение: главный фигурант арестован. Мужчина, которого подозревают в том, что он намеренно переехал на автомобиле другого человека в Корсакове, заключён под стражу.
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