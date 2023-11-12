На ОГЭ можно будет использовать калькулятор

На ОГЭ по математике в следующем году школьники смогут использовать непрограммируемый калькулятор. Это следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте федерального института педагогических измерений.
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