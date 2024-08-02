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Военнослужащего-уклониста отправили в колонию на шесть лет

Военнослужащего-уклониста отправили в колонию на шесть лет

Военнослужащий ранее уже был осужден за уклонение от прохождения военной службы. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего Михаила Мальцева за уклонение от службы.

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