Военнослужащего-уклониста отправили в колонию на шесть лет

Военнослужащий ранее уже был осужден за уклонение от прохождения военной службы. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего Михаила Мальцева за уклонение от службы.
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