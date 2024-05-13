Каннский фестиваль под угрозой срыва

Каннский кинофестиваль в этом году может пройти на фоне акций механиков, менеджеров залов и пресс-агентов, которые требуют изменить отношение французского правительства к персоналу сезонных фестов, сообщает The Guardian.
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