Двухэтажным поездам РЖД — 10 лет. 27 миллионов километров и 5 млн пассажиров — репортаж Vgudok с проводов юбилейного состава

Казанский вокзал не спит. На часах 9 утра, возле касс толпятся люди с чемоданами. У охранника началась смена, и он, сонно покачиваясь, обращается к каждому: «Доброе утро! Багажи на ленту, телефоны на стоечку».
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