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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Двухэтажным поездам РЖД — 10 лет. 27 миллионов километров и 5 млн пассажиров — репортаж Vgudok с проводов юбилейного состава

Двухэтажным поездам РЖД — 10 лет. 27 миллионов километров и 5 млн пассажиров — репортаж Vgudok с проводов юбилейного состава

Казанский вокзал не спит. На часах 9 утра, возле касс толпятся люди с чемоданами. У охранника началась смена, и он, сонно покачиваясь, обращается к каждому:  «Доброе утро! Багажи на ленту, телефоны на стоечку».

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