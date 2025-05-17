ИИ против слепоты: В Москве провели уникальную дистанционную операцию и представили революционную систему диагностики сетчатки

На V Международном научно-образовательном форуме "Офтальмогеронтология — инновационные решения проблем", который проходит в московском кластере "Ломоносов", представлены прорывные технологии в борьбе с возрастными заболеваниями глаз.
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