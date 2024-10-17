Нетаньяху сравнил критику себя с нападками на Черчилля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил попытки Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинениям британского премьер-министра Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистами после Второй мировой войны.