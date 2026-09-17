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Царьград

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МЧС: Свердловскую область 17 сентября накроют очень сильные дожди

МЧС: Свердловскую область 17 сентября накроют очень сильные дожди

В Свердловской области в четверг, 17 сентября, ожидается ухудшение погодных условий. Пресс-служба главного управления МЧС по региону предупредила, что днём на отдельных территориях пройдут очень сильные дожди.

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