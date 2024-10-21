Россиянина осудят за нападения на пенсионеров и кражи их денег и драгоценностей

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который из-за нехватки денег стал нападать на пенсионеров и похищать у них деньги и ценные вещи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии