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Россиянина осудят за нападения на пенсионеров и кражи их денег и драгоценностей

Россиянина осудят за нападения на пенсионеров и кражи их денег и драгоценностей

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который из-за нехватки денег стал нападать на пенсионеров и похищать у них деньги и ценные вещи.

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