РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Этим бы "мстителм" про себя в уголовном кодексе прочитать!Кефирная ОПГ: кто...
  • Eduard
    Как же так,как же без этого "Султана из кишлака" жить будим?Эрдоган отказался...
  • людмила пийгли
    в целом ужасенНалоговая ликвиди...

В Саратове уволили учительницу, которая надела мусорное ведро на голову ученику

В Саратове уволили учительницу, которая надела мусорное ведро на голову ученику

Global Look Press / news.ru/ Belkin Alexey Учительницу саратовского лицея, которая надела мусорное ведро на голову третьекласснику, уволили, сообщила пресс-служба администрации Октябрьского района города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
этим мелким тварям надо не ведро, а контейнер с помоями одеть и то мало..растут какие то уроды ,а не люди...
Ответить
13 час.
наверх