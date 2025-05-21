В Саратове уволили учительницу, которая надела мусорное ведро на голову ученику

Global Look Press / news.ru/ Belkin Alexey Учительницу саратовского лицея, которая надела мусорное ведро на голову третьекласснику, уволили, сообщила пресс-служба администрации Октябрьского района города.
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