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Царьград

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В Новокузнецке пьяный муж разбил дверь магазина жены и спрятался в кустах

В Новокузнецке пьяный муж разбил дверь магазина жены и спрятался в кустах

В Новокузнецке 33-летний мужчина после ссоры с женой из-за денег ударом ноги разбил стеклянную дверь комиссионного магазина на проспекте Запсибовцев и скрылся, но был задержан росгвардейцами неподалёку в зарослях.

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