Трофейную технику НАТО покажут на форме «Армия-2024»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» будет организована экспозиция, на которой представлены образцы трофейного вооружения и военной техники, которые доставлены из Харьковской и Киевской областей Украины, а также добыты в боях при освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.