БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Официально представлен ЗРК Raven, разработанный для Украины

Официально представлен ЗРК Raven, разработанный для Украины

Фото 1. ЗРК Raven создан на базе транспортного средства HMT 600 Supacat и усовершенствованной ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности (ASRAAM).

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