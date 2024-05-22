Блинкен: США готовы обсуждать с Украиной удары по России

ВАШИНГТОН, 23 мая, ФедералПресс. Энтони Блинкен, госсекретарь США, объявил о том, что Вашингтон готов обсудить с Киевом возможность использования американского вооружения для проведения ударов внутри территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии