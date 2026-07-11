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Царьград

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Массовый брак: более 150 выпускников филфака РУДН получили дипломы с ошибками

Массовый брак: более 150 выпускников филфака РУДН получили дипломы с ошибками

РУДН переоформит дипломы 150 выпускникам-филологам из-за ошибок в документах.Выпускники филологического факультета РУДН столкнулись с неприятным сюрпризом: в их дипломах обнаружены многочисленные погрешности.

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